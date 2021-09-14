Признаки вспышки COVID появляются на западе Украины: какие области в зоне риска

Признаки вспышки коронавируса появляются на западе Украины. В зоне риска четыре области.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию брифинга .

В самой большой зоне риска 4 региона:

Черновицкая,

Львовская,

Волынская,

Тернопольская области.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться. Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине, сообщили в KSE.

По ожиданиям экспертов, такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.

Пандемія COVID-19: Чи використає Україна всю вакцину в рамках термінів придатності? Дивіться результати «Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання #COVID19» від Центр економіки охорони здоров'я KSE на щотижневому онлайн-брифінгу. Ви дізнаєтесь: Спалах вже розповсюджується на інші регіони країни – де з’явилися нові епіцентри? Яка ситуація з вакцинацією в регіонах України, та чи використає Україна всю вакцину в рамках термінів придатності? Топ великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією – які зміни за тиждень і де місце України? За яким сценарієм KSE рухається захворюваність в Україні і що чекати далі? Спікер – Iurii Ganychenko, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Із презентацією аналізу знайомтесь після брифінгу на сайті Київської школи економіки у розділі «Новини». Posted by Kyiv School of Economics on Monday, September 13, 2021

"В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилась: кровати с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - считает Ганиченко.