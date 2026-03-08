UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту США та Ірану: що буде з видобутком нафти

09:53 08.03.2026 Нд
2 хв
Які обмеження вирішили ввести у країні на тлі конфлікту у регіоні?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Кувейт оголосив про зменшення видобутку нафти (Getty Images)

Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту Сполучених Штатів та Ірану, й почав зменшувати видобуток нафти у країні.

Зазначається, що Кувейтська нафтова корпорація почала скорочувати видобуток нафти та оголосила про форс-мажор, доповнивши попередні скорочення видобутку нафти та газу з боку Іраку та Катару, оскільки конфлікт між США та Іраном блокує поставки з Близького Сходу вже восьмий день поспіль.

Війна заблокувала найважливішу нафтову артерію світу – Ормузьку протоку, яка відповідає за 20% світових поставок нафти та СПГ. Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток, оскільки у них закінчаться нафтосховища.

Кувейтська нафтова корпорація оголосила про форс-мажор, після того, як вона скоротила видобуток сирої нафти та пропускну здатність переробки.

Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток. У лютому Кувейт виробляв близько 2,6 млн барелів сирої нафти на день. Відомо, що скорочення стало запобіжним заходом і буде переглянуто в міру розвитку ситуації.

Кувейт є одним з найбільших експортерів нафти до Азії та фактично лідером за поставками авіаційного палива до північно-західної Європи.

Ринки реагують на конфлікт

Нагадаємо, світовий ринок пального вже перебуває у стані турбулентності. Нещодавно ціни на нафту сягнули річного рекорду на тлі скорочення видобутку та геополітичної нестабільності.

Також ми писали, що основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.

Регіональні лідери вже реагують на ситуацію - Індія та Іран підняли ціни на власну сировину, що створює передумови для подальшого подорожчання енергоносіїв у світі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранКувейтНАФТАНефтьСполучені Штати Америки