Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту США та Ірану: що буде з видобутком нафти

Зазначається, що Кувейтська нафтова корпорація почала скорочувати видобуток нафти та оголосила про форс-мажор, доповнивши попередні скорочення видобутку нафти та газу з боку Іраку та Катару, оскільки конфлікт між США та Іраном блокує поставки з Близького Сходу вже восьмий день поспіль.

Війна заблокувала найважливішу нафтову артерію світу – Ормузьку протоку, яка відповідає за 20% світових поставок нафти та СПГ. Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток, оскільки у них закінчаться нафтосховища.

Кувейтська нафтова корпорація оголосила про форс-мажор, після того, як вона скоротила видобуток сирої нафти та пропускну здатність переробки.

Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток. У лютому Кувейт виробляв близько 2,6 млн барелів сирої нафти на день. Відомо, що скорочення стало запобіжним заходом і буде переглянуто в міру розвитку ситуації.

Кувейт є одним з найбільших експортерів нафти до Азії та фактично лідером за поставками авіаційного палива до північно-західної Європи.