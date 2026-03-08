RU

Война в Украине

Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта США и Ирана: что будет с добычей нефти

09:53 08.03.2026 Вс
2 мин
Какие ограничения решили ввести в стране на фоне конфликта в регионе?
aimg Константин Широкун
Фото: Кувейт объявил об уменьшении добычи нефти (Getty Images)

Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана, и начал уменьшать добычу нефти в стране.

Отмечается, что Кувейтская нефтяная корпорация начала сокращать добычу нефти и объявила о форс-мажоре, дополнив предыдущие сокращения добычи нефти и газа со стороны Ирака и Катара, поскольку конфликт между США и Ираном блокирует поставки с Ближнего Востока уже восьмой день подряд.

Война заблокировала важнейшую нефтяную артерию мира - Ормузский пролив, который отвечает за 20% мировых поставок нефти и СПГ. Аналитики прогнозируют, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также будут вынуждены сократить добычу, поскольку у них закончатся нефтехранилища.

Кувейтская нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре, после того, как она сократила добычу сырой нефти и пропускную способность переработки.

Национальная нефтяная компания не сообщила, насколько она сократит добычу. В феврале Кувейт производил около 2,6 млн баррелей сырой нефти в день. Известно, что сокращение стало мерой предосторожности и будет пересмотрено по мере развития ситуации.

Кувейт является одним из крупнейших экспортеров нефти в Азию и фактически лидером по поставкам авиационного топлива в северо-западную Европу.

Рынки реагируют на конфликт

Напомним, мировой рынок топлива уже находится в состоянии турбулентности. Недавно цены на нефть достигли годового рекорда на фоне сокращения добычи и геополитической нестабильности.

Также мы писали, что основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней, если движение через Ормузский пролив будет полностью остановлено.

Региональные лидеры уже реагируют на ситуацию - Индия и Иран подняли цены на собственное сырье, что создает предпосылки для дальнейшего подорожания энергоносителей в мире.

Больше по теме:
ИранКувейтНАФТАНафтаСоединенные Штаты Америки