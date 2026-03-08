Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта США и Ирана: что будет с добычей нефти

Отмечается, что Кувейтская нефтяная корпорация начала сокращать добычу нефти и объявила о форс-мажоре, дополнив предыдущие сокращения добычи нефти и газа со стороны Ирака и Катара, поскольку конфликт между США и Ираном блокирует поставки с Ближнего Востока уже восьмой день подряд.

Война заблокировала важнейшую нефтяную артерию мира - Ормузский пролив, который отвечает за 20% мировых поставок нефти и СПГ. Аналитики прогнозируют, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также будут вынуждены сократить добычу, поскольку у них закончатся нефтехранилища.

Кувейтская нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре, после того, как она сократила добычу сырой нефти и пропускную способность переработки.

Национальная нефтяная компания не сообщила, насколько она сократит добычу. В феврале Кувейт производил около 2,6 млн баррелей сырой нефти в день. Известно, что сокращение стало мерой предосторожности и будет пересмотрено по мере развития ситуации.

Кувейт является одним из крупнейших экспортеров нефти в Азию и фактически лидером по поставкам авиационного топлива в северо-западную Европу.