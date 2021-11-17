Кусочек Марса: Perseverance добыл на Красной планете новый камень

Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance отличился получение еще одного образца камня. Обещает сохранить его для дальнейшего исследования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт марсохода Perseverance.
"Еще один маленький кусочек Марса, который буду носить с собой", - пишет пресс-служба аккаунта марсохода.
Образец было взято из породы, что была наполнена минералом оливином, который отмечается оливково-зеленым цветом. Пока ученые размышляют над тем как силикат мог оказаться на Марсе.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что марсоход вернулся к работе на Красной планете после длительного солнечного соединения.
Уже через несколько недель, вертолет Ingenuity, который исследует Красную планету вместе с марсоходом - отличился 15 полетом.