Вертолет NASA совершил 15 полет над Красной планетой. Сделал новую фотографию поверхности
Верталет Ingenuity, который прибыл на Красную планету вместе со своим "товарищем" марсоходом Perseverance совершил пятнадцатый полет. Он длился дольше, чем 2 минуты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Лаборатории реактивного движения NASA.
"Марсианский вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что Ingenuity сделал несколько новых фотографий, которые позже будут переданы на Землю для дальнейшего их изучения.
The #MarsHelicopter successfully completed its 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Preliminary localization places us within our targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOo pic.twitter.com/ZV3ZQprPnw— NASA JPL (@NASAJPL) November 8, 2021