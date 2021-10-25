Марсоход NASA вернулся к работе на Красной планете
Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, вернулся к работе после короткого "отпуска". Во время солнечного соединения аппарат продолжал исследовать планету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу марсохода Perseverance.
Как отмечает пресс-служба, все это время Perseverance продолжал исследовать погоду на Красной планете, а также получил новое обновление от сотрудников NASA.
"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными породами. Делал снимки, изучал погоду, химию экспериментировал, а также получал обновления программного обеспечения", - пишет пресс-служба.
В частности, марсоход поделился фотографиями на которых показал поверхность планеты и место своей парковки.
I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 25, 2021
Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt
Напомним, что РБК-Украина писало о солнечном соединение, из-за которого марсоходу NASA пришлось приостановить свои исследования.