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Марсоход NASA вернулся к работе на Красной планете

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Понедельник 25 октября 2021 20:27
Марсоход NASA вернулся к работе на Красной планете Фото: марсоход NASA вернулся к работе на Красной планете (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, вернулся к работе после короткого "отпуска". Во время солнечного соединения аппарат продолжал исследовать планету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу марсохода Perseverance.

Как отмечает пресс-служба, все это время Perseverance продолжал исследовать погоду на Красной планете, а также получил новое обновление от сотрудников NASA.

"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными породами. Делал снимки, изучал погоду, химию экспериментировал, а также получал обновления программного обеспечения", - пишет пресс-служба.

В частности, марсоход поделился фотографиями на которых показал поверхность планеты и место своей парковки.

Напомним, что РБК-Украина писало о солнечном соединение, из-за которого марсоходу NASA пришлось приостановить свои исследования.

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