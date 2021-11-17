Шматочок Марсу: Perseverance видобув на Червоній планеті новий камінь

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance відзначився здобуття ще одного зразку каменю. Обіцяє зберегти його для подальшого дослідження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт марсоходу Perseverance.
"Ще один маленький шматочок Марсу, який буду носити з собою", - пише пресслужба акаунту марсоходу.
Зразок було взято з породи, що була наповнена мінералом олівіном, який відзначається оливково-зеленим кольором. Наразі вчені розмірковують над тим як силікат міг опинитися на Марсі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що марсохід повернувся до роботи на Червоній планеті після тривалого сонячного з’єднання.
Вже через декілька тижнів, мінігелікоптер Ingenuity, який досліджує Червону планету разом з марсоходом - відзначився 15 польотом.