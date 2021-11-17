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Шматочок Марсу: Perseverance видобув на Червоній планеті новий камінь

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance відзначився здобуття ще одного зразку каменю. Обіцяє зберегти його для подальшого дослідження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт марсоходу Perseverance.

"Ще один маленький шматочок Марсу, який буду носити з собою", - пише пресслужба акаунту марсоходу.

Зразок було взято з породи, що була наповнена мінералом олівіном, який відзначається оливково-зеленим кольором. Наразі вчені розмірковують над тим як силікат міг опинитися на Марсі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що марсохід повернувся до роботи на Червоній планеті після тривалого сонячного з’єднання.

Вже через декілька тижнів, мінігелікоптер Ingenuity, який досліджує Червону планету разом з марсоходом - відзначився 15 польотом.

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МарсNASA