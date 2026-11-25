Україна наразі має шанси вступити до НАТО. Хоча якщо б її членство в Альянсі відбулося ще у 2008 році, то війна проти Росії могла спалахнути б раніше.

Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер в інтерв’ю Матіасу Депфнеру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Україна може вступити до НАТО

На запитання журналіста, чи вважає він реалістичним вступ України до НАТО, Кушнер відповів ствердно.

"Усе можливо; нехай сторони самі знайдуть рішення", - каже він.

Також Депфнер запитав спецпосланця Трампа, чи захистив би Україну від війни вступ до Північноатлантичного альянсу у 2008 році, якби тодішня канцлерка ФРН Ангела Меркель не була проти.

"Можливо. Але також можливо, що це, навпаки, прискорило б початок війни - і вона могла б спалахнути ще десять чи двадцять років тому", - вважає Кушнер.

На його думку, до нинішньої війни РФ проти України "призвела низка непорозумінь, хибних рішень і прорахунків, яких протягом багатьох років припускалися різні лідери".

"Ми вже не можемо нічого змінити, але можемо спробувати зробити з цього висновки", - впевнений він.