Кушнер висловився про перспективи вступу України до НАТО
Україна наразі має шанси вступити до НАТО. Хоча якщо б її членство в Альянсі відбулося ще у 2008 році, то війна проти Росії могла спалахнути б раніше.
Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер в інтерв’ю Матіасу Депфнеру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Україна може вступити до НАТО
На запитання журналіста, чи вважає він реалістичним вступ України до НАТО, Кушнер відповів ствердно.
"Усе можливо; нехай сторони самі знайдуть рішення", - каже він.
Також Депфнер запитав спецпосланця Трампа, чи захистив би Україну від війни вступ до Північноатлантичного альянсу у 2008 році, якби тодішня канцлерка ФРН Ангела Меркель не була проти.
"Можливо. Але також можливо, що це, навпаки, прискорило б початок війни - і вона могла б спалахнути ще десять чи двадцять років тому", - вважає Кушнер.
На його думку, до нинішньої війни РФ проти України "призвела низка непорозумінь, хибних рішень і прорахунків, яких протягом багатьох років припускалися різні лідери".
"Ми вже не можемо нічого змінити, але можемо спробувати зробити з цього висновки", - впевнений він.
Раніше РБК-Україна писало, що зять президента США Джаред Кушнер високо оцінив російську переговорну групу, а самого диктатора Володимира Путіна назвав "гросмейстером політики".
Спецпредставник США також вважає, що російський диктатор прагне не лише миру, а й хоче спробувати "змінити відносини з Америкою і з’ясувати, чи існує можливість для нового початку".
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що спецпосланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф хочуть мирної угоди якнайшвидше, в ідеалі - до січня 2027 року.