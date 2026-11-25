Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер в інтерв’ю Матіасу Депфнеру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

В інтерв’ю зять президента США високо оцінив російську переговорну групу, а самого Путіна назвав "гросмейстером політики".

"Перед початком зустрічей президент Путін демонструє чудову організованість. Можна схвалювати його дії чи ні, але він, безумовно, є гросмейстером політики. Він - історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений. Він дуже вдумливий. Під час наших розмов він робить багато нотаток, а потім передає інформацію дуже конкретно", - розхвалив Кушнер диктатора.

За його словами, глава Кремля нібито "глибоко розуміє порушені питання", а також має "дуже чіткі погляди на них".

Спецпредставник США також вважає, що російський диктатор прагне не лише миру, а й хоче спробувати "змінити відносини з Америкою і з’ясувати, чи існує можливість для нового початку".

Окрім Путіна, Кушнер розхвалив помічника диктатора Юрія Ушакова, назвавши його "фантастичним", а також його спецпредставника Кирила Дмитрієва, якого назвав своїм "неймовірним другом".