Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, Кушнер і Віткофф наполягають на укладенні угоди "якнайшвидше", а в ідеалі - до січня.

"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України", - зазначив Зеленський.

Водночас, за словами українського президента, Україні загрожує необхідність піти на значні поступки. Російський диктатор Володимир Путін при цьому не демонструє жодних ознак готовності припинити війну.

При цьому Зеленський заявив: якщо не буде укладено мирної угоди, прийнятної для Києва, Україна домагатиметься від США значного пакета військової допомоги. Також Київ вимагатиме жорсткіших санкцій проти Росії.

"Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб вони стали чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", - наголосив глава держави.