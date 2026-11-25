У Украины есть шансы вступить в НАТО. Хотя, если бы ее членство в Альянсе состоялось еще в 2008 году, то война против России могла вспыхнуть бы раньше.

Об этом заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер в интервью Матиасу Депфнеру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Украина может вступить в НАТО

На вопрос журналиста, считает ли он реалистичным вступление Украины в НАТО, Кушнер ответил утвердительно.

"Все возможно; пусть стороны сами найдут решение", - говорит он.

Также Депфнер спросил спецпосланника Трампа, защитило ли бы Украину от войны вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, если бы тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель не была против.

"Возможно. Но также возможно, что это, наоборот, ускорило бы начало войны - и она могла бы вспыхнуть еще десять или двадцать лет назад", - считает Кушнер.

По его мнению, к нынешней войне РФ против Украины "привел ряд недоразумений, ложных решений и просчетов, которые на протяжении многих лет допускали разные лидеры".

"Мы уже не можем ничего изменить, но можем попытаться сделать из этого выводы", - уверен он.