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Кушнер назвав терміни наступного раунду переговорів по Україні

19:58 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Кушнер назвав терміни наступного раунду переговорів по Україні Фото: посланець адміністрації США Джаред Кушнер (Getty Images)
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Переговори між США, Україною та Росією продовжаться. Головною темою буде закінчення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця Трампа Джареда Кушнера, передають "Вести" у Telegram.

Кушнер про перемовини

Після закінчення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві Кушнер заявив, що багатосторонні переговори щодо закінчення війни в Україні відбудуться наступного тижня.

За його словами, на них вплине те, що американські переговорники обговорили з Путіним 12 листопада.

Віткофф про новий раунд

Раніше РБК-Україна писало, що посланець США Стів Віткофф після зустрічі із Путіним заявив про домовленість щодо нового раунду тристоронніх переговорів.

Він каже, що прогресу на перемовинах досягнуто. Крім того, Віткофф повідомив, що до наступних переговорів щодо війни в Україні приєднаються представники європейських країн.

Крім того, Віткофф заявив, що планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським підсумки переговорів з Путіним та переконати закінчити війну.

Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів обговорювали результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни в Україні.

Також стало відомо, що Путін традиційно звинуватив Європу у тому, що вона нібито не хоче миру. І пригрозив, що введення іноземних військ в Україну після закінчення війни розцінить як загрозу для себе.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Джаред Кушнер
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