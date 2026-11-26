Кушнер назвал главное препятствие для завершения войны между Украиной и РФ
Главным препятствием для завершения войны в Украине остается территориальный вопрос. Переговоры по этому поводу фактически зашли в тупик, несмотря на многочисленные контакты американских представителей с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпосланника президента США Джареда Кушнера, передает Bild.
По словам Кушнера, именно вопрос территорий сейчас тормозит переговорный процесс. К такому выводу он и спецпосланник Стив Уиткофф пришли после продолжительных разговоров с главой Кремля. Последняя встреча состоялась 12 ноября в Москве.
При этом Кушнер высоко оценил Путина, назвав его "гроссмейстером политики" и исторической фигурой.
"Президент Путин очень хорошо подготовлен к этим разговорам. Можно одобрять то, что он сделал, а можно это отвергать. Но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он - историческая фигура", - заявил американский переговорщик.
Что Кушнер говорит о возможном соглашении
По мнению Кушнера, сторонам следует сначала договориться о послевоенной системе безопасности, а уже затем переходить к обсуждению территориальных уступок.
Он также раскритиковал позицию Украины насчетгарантий безопасности. По его словам, Киев требует более конкретных обязательств, чем предусматривает пятая статья Североатлантического договора.
"Формулировка статьи 5 договора НАТО - это золотой стандарт. Если страна получает такую гарантию от других государств, не будучи членом НАТО, это уже очень значительный шаг вперед", - отметил Кушнер.
Переговорщик также заявил, что США не смогут предоставить Украине более четкие обязательства, чем те, которые действуют между членами НАТО.
Напомним, Кушнер также сообщил, что Путин согласился не применять ядерное оружие и утверждает, что таких намерений у него нет.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся к скорейшему заключению мирного соглашения, в идеале - до января.