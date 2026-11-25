Російський диктатор Володимир Путін погодився не застосовувати ядерну зброю і переконує, що таких намірів в нього немає.

"Поки що Путін виявляє стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю - що, безумовно, є дуже важливим моментом, - і запевнив нас, що не має таких намірів", - сказав зять президента США.

Кушнер наголосив, що світ живе "в надзвичайно небезпечний час". За його словами, війна, хоч і обмежена територією України, фактично перетворилася на опосередкований конфлікт, у якому ЄС фінансує та озброює Київ для протистояння РФ.

"Достатньо лише незначного прорахунку, щоб ситуація масштабно загострилася", - заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, Кушнер розхвалив російську переговорну групу, а самого Путіна назвав "гросмейстером політики" та "історичною постаттю".