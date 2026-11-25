Кушнер: Путін виявляє стриманість і погодився не застосовувати ядерну зброю
Російський диктатор Володимир Путін погодився не застосовувати ядерну зброю і переконує, що таких намірів в нього немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер.
"Поки що Путін виявляє стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю - що, безумовно, є дуже важливим моментом, - і запевнив нас, що не має таких намірів",
Кушнер наголосив, що світ живе "в надзвичайно небезпечний час". За його словами, війна, хоч і обмежена територією України, фактично перетворилася на опосередкований конфлікт, у якому ЄС фінансує та озброює Київ для протистояння РФ.
"Достатньо лише незначного прорахунку, щоб ситуація масштабно загострилася", - заявив спецпредставник США.
Нагадаємо, Кушнер розхвалив російську переговорну групу, а самого Путіна назвав "гросмейстером політики" та "історичною постаттю".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть якнайшвидшого укладення мирної угоди, в ідеалі - до січня.
Водночас глава держави зазначив, що російський диктатор не демонструє жодних ознак готовності завершити війну.