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Кушнер і Віткофф готуються до переговорів з Іраном щодо "ядерки"

04:23 20.06.2026 Сб
2 хв
Хто ще братиме участь у можливій зустрічі двох сторін Швейцарії?
aimg Пилип Бойко
Фото: Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)

Спецпредставники Дональда Трампа на переговорах з Іраном Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер можуть зустрітись у Швейцарії з іранськими чиновниками. На переговорах буде йти розмова про долю ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Дата зустрічі ще невідома. Проте сам Кушнер вже перебуває у Швейцарії, а Віткофф тільки туди вилетів. За даними джерела Axios, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані, один з ключових посередників між США та Іраном, прибув до Швейцарії раніше в п'ятницю.

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Раніше планувалось, що делегацію США очолюватиме віцепрезидент Джей Ді Венс, але він відклав свою поїздку. Незрозуміло, чи приєднається він до спецпредставників Трампа цими вихідними.

Контекст переговорів між США та Іраном

Як відомо, днями США та Іран вже офіційно підписали "меморандум про взаєморозуміння". Для схвалення остаточної угоди на сторони ще чекає врегулювання як мінімум ядерної програми Тегерану.

Троє американських посадовців, знайомих із перемовинами, підтвердили: сторони працюють над секретними пропозиціями щодо реалізації підписаної цього тижня угоди. Джерела наголосили, що ці пропозиції далеко не остаточні.

Сам американський лідер Дональд Трамп пригрозив відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми.

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Сполучені Штати АмерикиІран