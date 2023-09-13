Курйозів не очікують. У ВР спрогнозували терміни повторного голосування щодо е-декларування

"Така вимога громадянського суспільства (мова про е-декларування з відкритим реєстром - ред.), ми сприймаємо це нормально, конструктивно. Президент повернув. Ми проголосуємо. Я думаю, що до кінця цього місяця все буде проголосовано і підписано. Курйозів я не чекаю", - зазначив Арахамія.

Закон про е-декларування

Нагадаємо, електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нині таку норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон.

Глава держави так і зробив. Він також закликав парламентаріїв прийняти новий закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.