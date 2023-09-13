Курьезов не ожидают. В ВР спрогнозировали сроки повторного голосования по е-декларированию

"Таково требование гражданского общества (речь о е-декларировании с открытым реестром - ред.), мы воспринимаем это нормально, конструктивно. Президент вернул. Мы проголосуем. Я думаю, что до конца этого месяца все будет проголосовано и подписано. Курьезов я не ожидаю", - отметил Арахамия.

Закон о е-декларировании

Напомним, электронное декларирование для чиновников отменили после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Сейчас такую норму решили вернуть. Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки насчет открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон.

Глава государства так и сделал. Он также призвал парламентариев принять новый закон с учетом нормы об открытом реестре.