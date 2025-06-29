Курячі серця з секретним інгредієнтом: Педан показав "швидкий" рецепт улюбленої страви (відео)

Шоумен і телеведучий Олександр Педан розповів, як можна швидко приготувати курячі сердечка, аби вони були смачними та не "плавали" у воді. Виявилося, у нього є свій особливий рецепт.
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Педан показав, як смажити серця на пательні та який секретний інгредієнт він додає.
Улюблена страва ведучого та його доньки готується дуже швидко. Усього за 30 хвилин ви можете забезпечити себе смачним обідом.
А потім додавайте секретний інгредієнт - щедру ложку меду. Саме він дасть серцям золотаву та смачну скоринку.
Важливо: не соліть сердечка, адже ви додали соєвий соус, а він вже солоний.
Простий рецепт смачної страви оцінили юзери. У коментарях вони зазначають, що саме так сердечка дійсно виходять хрумкими й соковитими одночасно. Також вони пишуть:
Курячі серця - недорогий, але дійсно корисний продукт. Вони багаті на білок, залізо та вітаміни групи B, зокрема B12, який підтримує нервову систему та імунітет. Завдяки високому вмісту таурину та коензиму Q10, цей продукт позитивно впливає на роботу серця.
Цей субпродукт має низький вміст жиру, особливо якщо його готувати без смаження, наприклад, тушкувати або варити. А ще він швидко насичує, тому дієтологи радять не ігнорувати курячі сердечка в повсякденному раціоні.
Однак є нюанс: людям з високим рівнем холестерину краще вживати їх у помірній кількості.
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