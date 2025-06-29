Куриные сердца с секретным ингредиентом: Педан показал "быстрый" рецепт любимого блюда (видео)

Шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал, как можно быстро приготовить куриные сердечки, чтобы они были вкусными и не "плавали" в воде. Оказалось, у него есть свой особый рецепт.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Педан показал, как жарить сердца на сковороде и какой секретный ингредиент он добавляет.
Любимое блюдо ведущего и его дочери готовится очень быстро. Всего за 30 минут вы можете обеспечить себя вкусным обедом.
А потом добавляйте секретный ингредиент - щедрую ложку меда. Именно он даст сердцам золотистую и вкусную корочку.
Важно: не солите сердечки, ведь вы добавили соевый соус, а он уже соленый.
Простой рецепт вкусного блюда оценили юзеры. В комментариях они отмечают, что именно так сердечки действительно получаются хрустящими и сочными одновременно. Также они пишут:
Куриные сердца - недорогой, но действительно полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы B, в частности B12, который поддерживает нервную систему и иммунитет. Благодаря высокому содержанию таурина и коэнзима Q10, этот продукт положительно влияет на работу сердца.
Этот субпродукт имеет низкое содержание жира, особенно если его готовить без жарки, например, тушить или варить. А еще он быстро насыщает, поэтому диетологи советуют не игнорировать куриные сердечки в повседневном рационе.
Однако есть нюанс: людям с высоким уровнем холестерина лучше употреблять их в умеренном количестве.
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