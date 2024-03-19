ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Курську перебої з електропостачанням після атаки на місто

Курськ, Вівторок 19 березня 2024 22:09
UA EN RU
У Курську перебої з електропостачанням після атаки на місто Архівне фото: У Курську перебої з електропостачанням після атаки на місто (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Курську сьогодні, 19 березня, після атаки на місто зафіксували проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області РФ Романа Старовойта та Міноборони РФ.

Спочатку він попередив про ракетну небезпеку для Курської області і закликав людей пройти в укриття.

Пізніше губернатор повідомив про нібито роботу ППО в небі над Курською областю.

А останнім повідомленням Старовойт поінформував про тимчасові перебої з електропостачанням у Курську.

"Служби розпочинають ліквідацію наслідків", - написав він.

Що кажуть російські військові

У Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО нібито знищено зенітну керовану ракету С-200 над територією Курської області.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела РБК-Україна у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.

За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуни, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Війна в Україні
NEWS
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"
DAILY
Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"