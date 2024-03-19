У Курську перебої з електропостачанням після атаки на місто

У Курську сьогодні, 19 березня, після атаки на місто зафіксували проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області РФ Романа Старовойта та Міноборони РФ .

Спочатку він попередив про ракетну небезпеку для Курської області і закликав людей пройти в укриття.

Пізніше губернатор повідомив про нібито роботу ППО в небі над Курською областю.

А останнім повідомленням Старовойт поінформував про тимчасові перебої з електропостачанням у Курську.

"Служби розпочинають ліквідацію наслідків", - написав він.

Що кажуть російські військові

У Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО нібито знищено зенітну керовану ракету С-200 над територією Курської області.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела РБК-Україна у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.

За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуни, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.