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В Курске перебои с электроснабжением после атаки на город

Курск, Вторник 19 марта 2024 22:09
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В Курске перебои с электроснабжением после атаки на город Архивное фото: В Курске перебои с электроснабжением после атаки на город (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Курске сегодня, 19 марта, после атаки на город зафиксировали проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области РФ Романа Старовойта и Минобороны РФ.

Сначала он предупредил о ракетной опасности для Курской области и призвал людей пройти в укрытие.

Позже губернатор сообщил о якобы работе ПВО в небе над Курской областью.

А последним сообщением Старовойт проинформировал о временных перебоях с электроснабжением в Курске.

"Службы приступают к ликвидации последствий", - написал он.

Что говорят российские военные

В Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО якобы уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники РБК-Украина в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.

По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуны, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

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