У Курську і Таганрозі пролунали вибухи під час повітряної атаки

У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі. А вже о третій годині ночі було заявлено й про ракетну небезпеку.

Пізніше у курських пабліках стали писати про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. А згодом було заявлено про відбій загрози ракетних ударів.

За даними росмедіа, у Курську після того, як залунала сирена щодо повітряної тривоги, було чути кілька вибухів.

Додамо, курські Telegram-канали розповідають, що вибухи пролунали й в районі міста Курчатов, і начебто вони були досить потужними.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри, як стверджується, з Курська під час цієї нічної "бавовни".

Перед цим вночі російське видання Astra писало, що жителі Таганрога розповіли про вибух.

А росмедіа розповідають, що вибухів у Таганрозі було щонайменше шість, й перед ними було чути "характерні" для БПЛА звуки.

Як розповів керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко вночі у своєму Telegram, Курськ, Курщина і Таганрог - "під атакою".