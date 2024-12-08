В Курске и Таганроге раздались взрывы во время воздушной атаки

В городах Курск и Курчатов Курской области, а также в городе Таганрог Ростовской области в ночь на 8 декабря прогремели взрывы. В районах этих населенных пунктов работала ПВО из-за воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа и Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.
В Курской области объявили об угрозе атак с применением беспилотников еще в полночь. А уже в три часа ночи было заявлено и о ракетной опасности.
Позже в курских пабликах стали писать о работе сил и средств противовоздушной обороны. Впоследствии было заявлено об отбое угрозы ракетных ударов.
По данным росмедиа, в Курске после того, как раздалась сирена воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.
Добавим, курские Telegram-каналы рассказывают, что взрывы прогремели и в районе города Курчатов, и якобы бы они были достаточно мощными.
Кроме того, в сети были обнародованы кадры, как утверждается, из Курска во время этой ночной "бавовны".
Перед этим ночью российское издание Astra писало, что жители Таганрога рассказали о взрыве.
А росмедиа рассказывают, что взрывов в Таганроге было как минимум шесть, и перед ними были слышны "характерные" для БПЛА звуки.
Как рассказал руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко ночью в своем Telegram, Курск, Курщина и Таганрог - "под атакой".
Напомним, в Курске перед этим звучали взрывы 25 ноября, и также тогда велась работа ПВО. Как сообщалось, в этом городе после ударов дронов загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".
А 24 ноября ночью в Курской области также прогремели взрывы на фоне воздушной атаки с применением ракет и дронов. В сети писали, что "громко" было в районе Курска и Курчатова.
Уже днем, 24 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, был поражен радар комплекса С-400.
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