В Курске и Таганроге раздались взрывы во время воздушной атаки

В Курской области объявили об угрозе атак с применением беспилотников еще в полночь. А уже в три часа ночи было заявлено и о ракетной опасности.

Позже в курских пабликах стали писать о работе сил и средств противовоздушной обороны. Впоследствии было заявлено об отбое угрозы ракетных ударов.

По данным росмедиа, в Курске после того, как раздалась сирена воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.

Добавим, курские Telegram-каналы рассказывают, что взрывы прогремели и в районе города Курчатов, и якобы бы они были достаточно мощными.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры, как утверждается, из Курска во время этой ночной "бавовны".

Перед этим ночью российское издание Astra писало, что жители Таганрога рассказали о взрыве.

А росмедиа рассказывают, что взрывов в Таганроге было как минимум шесть, и перед ними были слышны "характерные" для БПЛА звуки.

Как рассказал руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко ночью в своем Telegram, Курск, Курщина и Таганрог - "под атакой".