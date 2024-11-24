У РФ скаржаться на удар ракетами і дронами, у кількох областях пролунали вибухи

У Курській та Липецькій областях (Російська Федерація) у ніч проти 24 липня пролунали вибухи на тлі повітряної атаки. У регіонах працюють системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернаторів Курської та Липецької областей Олексія Смірнова та Ігоря Артамонова відповідно, а також місцеві пабліки.

Курська область

Місцева влада заявляла ще з вечора напередодні про начебто загрозу ракетних ударів. Потім було оголошено про роботу ППО.

Пізніше губернатор Курської області щонайменше двічі оголошував то про відбій небезпеки ракетної атаки, то знову про таку загрозу.

Крім того, він також розповів про небезпеку атаки із застосуванням безпілотників по області.

Вже вночі російський чиновник відзвітував про нібито збиття засобами ППО в Курській області двох ракет і 27 безпілотників. Та закликав місцевих мешканців "не наближатися до уламків". Додамо, що дані ракети та БПЛА, за його словами - українські.

Щодо якихось наслідків повітряної атаки у Курській області губернатор нічого не заявив.

Між тим в курських пабліках в російських Telegram-каналах писали, що для ударів по Курській області цієї ночі начебто могли бути використані західні далекобійні ракети ATACMS або Storm Shadow.

Російські пропагандисти та Z-канали розповідали, що начебто було випущено 5 ракет по регіону.

Жодних підтверджень на користь такої гіпотези російські медіа не вказували.

В мережі також писали із посиланням на мешканців Курської області, що вибухи лунали в містах Курськ та Курчатов.

Липецька область

У цьому російському регіоні місцева влада заявляла про небезпеку повітряної атаки теж і вечора суботи.

"Увага! На території усієї Липецької області вводиться режим повітряної небезпеки. Увага! Загроза атаки БПЛА на території міста Липецька та Липецького МО", - йдеться в заяві липецького губернатора від 21:40 та 00:25 відповідно.

Разом з тим липецькі Telegram-канали писали про звуки вибухів та про роботу ППО через атаку дронів.

Представники влади Липецької області не повідомляли щодо можливих наслідків удару БПЛА та відбиття даної атаки в регіоні

Повітряні удари по РФ

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгення РФ в Україну у різних областях країни-агресора заявляли про дронові атаки, відповідно й вибухи та пожежі на різних об'єктах, пов'язаних з російським ОПК. Повідомляється, що відбуваються удари по військових цілях, складах з боєприпасами тощо.

Інтенсивність таких повітряних ударів, здебільшого з використанням безпілотників, у низці областей у Росії регулярно зростає. Найчастіше на дронові атаки скаржаться регіони, розташовані біля кордону з Україною. Зокрема - у Курській області.

Нагадаємо, 20 листопада західні ЗМІ писали, що ЗСУ вперше застосували ракети Storm Shadow для ударів по території РФ. У мережі заявили, що був уражений об'єкт у н.п. Мар'їно Курської області.

За даними профільного видання Defense Expres, ціллю міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна - маєток Барятинських у Курській області. Аналітики розповіли, що на території даного маєтку знаходиться підземний військовий командний пункт. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області та північнокорейські генерали.

А 23 листопада видання Global Defense написало, що в результаті ударів ракетами Storm Shadow по Мар'їно загинули 500 солдатів КНДР та російські офіцери.

Додамо, 19 листопада джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило про перший український удар ракетами ATACMS по території РФ - тоді ЗСУ атакували військовий об'єкт у Брянській області.