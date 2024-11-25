У Калузі та Курську прогриміли вибухи, дрони уразили нафтобазу

У Курській та Калузькій областях (Російська Федерація) у ніч проти 25 листопада працювали системи ППО через повітряні атаки. У містах Калуга та Курськ пролунали вибухи, й після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернаторів Калузької та Курської областей Владислав Шапши та Олексія Смірнова , та місцеві пабліки.

Вибухи в районі Калуги пролунали вже після опівночі. Це відбулося на тлі повідомлень про дронову атаку.

Також в мережі з'явилася інформація про "приліт" по калузькій нафтобазі "Калуганафтопродукт". На цьому об'єкті нібито загорівся резервуар, в перед тим було чути вибухи.

Крім того, в мережі показали відповідні кадри.

За словами калузького губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони "було знищено 3 БПЛА".

Також російський чиновник стверджує, що на місці "падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло займання".

Губернатор додав, що попередньо обійшлося без постраждалих, й "на місці працюють співробітники МНС та оперативна група".

Оновлено: міг бути атакований завод "Тайфун"

Також у мережі повідомили, що крім ураження нафтобази в Калузі було атаковано і приладобудівний завод "Тайфун", який пов'язаний із військово-промисловим комплексом РФ.

Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві (входить до Концерну "Морінформсистема-Агат") займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ.

Одним з основних виробів на заводі "Тайфун" раніше був береговий ракетний комплекс "Бал-Е", на підприємстві випускають мобільний береговий комплекс радіорозвідки "Моноліт-Б" та корабельну трикоординатну РЛС "Позитив-М" (призначена для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей).

Калузький завод "Тайфун" - під санкціями країн умовного Заходу, в тому числі й України.

Також цієї ночі вибухи пролунали й в районі міста Курськ. Місцеві пабліки та Telegram-канали писали, що вибухи були досить сильними.

Губернатор Курської області заявляв спочатку про ракетну небезпеку для регіону, та оголосив про роботу ППО. Пізніше російський чиновник заявив, що небезпека через ракетні атаки була скасована.