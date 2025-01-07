У Курську атаковано воєнний об'єкт ворога, - ЦПД

"У Курську був атакований важливий воєнний об‘єкт", - написав Коваленко.

Військове командування поки що жодним чином не коментувало атаку.

Варто додати, що відео, яке оприлюднив керівник ЦПД, публікувався у російських Telegram-каналах ще 5 січня. Тоді ж ворог скиглив через масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Ситуація у Курській області та удари по території Росії

На початку серпня 2024 року Збройні сили України (ЗСУ) розпочали наступальну операцію на території Курської області. Станом на осінь, як писали західні ЗМІ, наші бійці втратили більше 40% територій регіону, які перебували під їх контролем. Втім, вже нещодавно стало відомо, що Сили оборони розпочали атаку на ворога на кількох напрямках.

Також від початку 2024-го Сили оборони почали регулярно завдавати ударів по воєнних цілях й нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Росії. Це необхідно для послаблення військової інфраструктури країни-терориста й зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб. Наприклад, нещодавно було атаковано нафтопровід "Дружба" у Брянській області.