В Курске атакован военный объект врага, - ЦПД

"В Курске был атакован важный военный объект", - написал Коваленко.

Военное командование пока никак не комментировало атаку.

Стоит добавить, что видео, которое обнародовал руководитель ЦПД, публиковалось в российских Telegram-каналах еще 5 января. Тогда же враг ныл из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Ситуация в Курской области и удары по территории России

В начале августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступательную операцию на территории Курской области. По состоянию на осень, как писали западные СМИ, наши бойцы потеряли более 40% территорий региона, которые находились под их контролем. Впрочем, уже недавно стало известно, что Силы обороны начали атаку на врага на нескольких направлениях.

Также с начала 2024-го Силы обороны начали регулярно наносить удары по военным целям и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России. Это необходимо для ослабления военной инфраструктуры страны-террориста и уменьшения ее способности поставлять топливо для военных нужд. Например, недавно был атакован нефтепровод "Дружба" в Брянской области.