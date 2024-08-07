У Курській області росіяни формують загони операторів дронів з цивільних, - АТЕШ

У Курській області російські військові почали використовувати цивільних для створення загонів операторів дронів. Їх екстрено навчають і формують групи ударних безпілотників для зупинки руху техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомив агент "АТЕШ", всіх, хто має досвід керування безпілотниками або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому "Халіно", де розташований центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

"Військові формують розрахунки з двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання - до 10 годин (оскільки процес прошивки і спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки", - розповіли в "АТЕШ".