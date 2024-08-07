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У Курській області росіяни формують загони операторів дронів з цивільних, - АТЕШ

Курська область, Росія, Середа 07 серпня 2024 18:45
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У Курській області росіяни формують загони операторів дронів з цивільних, - АТЕШ Фото: у Курській області росіяни формують загони операторів дронів з цивільних (t.me/atesh_ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Курській області російські військові почали використовувати цивільних для створення загонів операторів дронів. Їх екстрено навчають і формують групи ударних безпілотників для зупинки руху техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомив агент "АТЕШ", всіх, хто має досвід керування безпілотниками або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому "Халіно", де розташований центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

"Військові формують розрахунки з двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання - до 10 годин (оскільки процес прошивки і спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки", - розповіли в "АТЕШ".

Ситуація у Курській області РФ

Нагадаємо, вранці 6 серпня після масованого обстрілу міста Суджа у Курській області РФ місцева влада та Telegram-канали повідомили про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ".

Росіяни заявили, що українські війська нібито зайняли низку населених пунктів області. Там тривають бої.

Окрім цього, з інших районів Курської області нібито триває евакуація місцевого населення.

Детальніше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна розповіло, які важливі об'єкти для Росії є в районі міста Суджа.

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Курська область Російська Федерація
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