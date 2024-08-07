Безлюдна Суджа та різні версії "прориву". Ситуація в Курській області на ранок (карти)

У Росії заявляють, що в Курській області продовжуються бої , які нібито спалахнули в прикордонні ще вчора. Роспропаганда стверджує, що українські військові вже "зайняли" кілька населених пунктів, а місто Суджа майже повністю евакуйоване.

Про те, що відбувається в Курській області станом на зараз - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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Бої тривають: що відбувається в Курській області

Вранці російські Telegram-канали масово почали поширювати інформацію про те, що ЗСУ нібито зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове. Загалом російські воєнкори заявили про так звані атаки українських сил з таких напрямків:

з КПП "Суджа" (на кордоні на північний схід від міста Суми вздовж траси Н-07/Р-200) у напрямку Суджі та Олешні;

з боку села Новеньке Сумської області (на північний схід від КПП "Суджа" та м. Суми) в напрямку Миколаєво-Дар'їно Курської області.

Фото: села, які, за заявами російської сторони, нібито "зайняли" українські війська (google maps)

Крім того, воєнкори стверджують, що українські війська нібито продовжують просування до Суджі, а саме місто фактично евакуйоване.

За даними Readovka, щонайменше 70 осіб до вечора перебували у пунктах тимчасового розміщення в Курській області. Ворог заявляє, що українська сторона "продовжує підтягувати резерви". Мовляв, велика кількість української ППО, що ускладнює роботу росавіації.

Близький до Міноборони Росії Telegram-канали "Рыбарь" пише про напружену ситуацію в хуторі Олешня - там російські війська практично в повному оточенні та не мають переваги у чисельності. Також росіяни заявляють про "скупчення українських сил" у Юнаківці.

Більше того супутники NASA зафіксували пожежі в прикордонних районах Курської області, де зокрема можуть йти бої. На опублікованій нижче карті можна побачити численні осередки спалахів у регіоні за останню добу, які зафіксували супутники системи стеження за пожежами на поверхні Землі.

Фото: дані про пожежі від NASA за минулу добу в районі Суджі та прикордоння (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Евакуація в Суджі, обстріли

Тим часом у місцевих пабліках збільшується кількість прохань про допомогу в евакуації родичів з населених пунктів, які залишилися без зв’язку. Місцева влада закликає здавати донорську кров. Так, виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов написав у Telegram, що "регіон протистоїть атакам", а екстрені служби "переведені на посилений режим роботи".

Фото: бої просуваються до передмість Суджі, а у Гончарівці, за непідтвердженими даними, точаться зіткнення (google maps)

Що стосується обстрілів, то вночі, за повідомленнями місцевої влади, над Курською областю було "збито дві ракети та чотири безпілотники". Усього за ніч ракетну небезпеку в регіоні оголошували двічі. Російські Telegram-канали пишуть, що кількість постраждалих від обстрілів зросла до 28.

Зауважимо, що паралельно цьому росіяни скаржаться й на обстріли в інших регіонах. Зокрема, в Шебекіно Бєлгородської області два дрони влучили в багатоквартирний будинок, сталася пожежа. Два дрони також атакували Воронеж, там пошкоджено фасад багатоповерхівки та автомобілі.

ISW: Росіяни заплутались у версіях подій

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни помітили різні версії Міноборони РФ та місцевої влади стосовно того, що відбувається у Курській області. Зокрема, Смирнов та кілька російських воєнкорів повідомляли, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області "тривають бої", всупереч заявам російського Міністерства оборони й ФСБ, які переконували, що нібито спроби "прориву" відбито.

Крім того, Міноборони РФ і ФСБ стверджували, що вчора нібито було відбито "кілька рейдів, які здійснили сили ЗСУ", оснащені танками та бронетехнікою розміром приблизно до батальйону.

В ISW звертають увагу, що геолокаційні кадри показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки (Курська область). І хоча російські джерела стверджують, що "на кадрах видно українську техніку", в ISW акцентують, що не можуть це підтвердити чи спростувати.