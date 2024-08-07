В Курской области россияне формируют отряды операторов дронов из гражданских, - АТЕШ

Фото: в Курской области россияне формируют отряды операторов дронов из гражданских (t.me/atesh_ua)

В Курской области российские военные начали использовать гражданских для создания отрядов операторов дронов. Их экстренно обучают и формируют группы ударных беспилотников для остановки движения техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Как сообщил агент "АТЕШ", всех, кто имеет опыт управления беспилотниками или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары у аэродрома "Халино", где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг". "Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения - до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники", - рассказали в "АТЕШ".