В Курской области россияне формируют отряды операторов дронов из гражданских, - АТЕШ
В Курской области российские военные начали использовать гражданских для создания отрядов операторов дронов. Их экстренно обучают и формируют группы ударных беспилотников для остановки движения техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Как сообщил агент "АТЕШ", всех, кто имеет опыт управления беспилотниками или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары у аэродрома "Халино", где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг".
"Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения - до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники", - рассказали в "АТЕШ".
Ситуация в Курской области РФ
Напомним, утром 6 августа после массированного обстрела города Суджа в Курской области РФ местные власти и Telegram-каналы сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ".
Россияне заявили, что украинские войска якобы заняли ряд населённых пунктов области. Там продолжаются бои.
Кроме того, из других районов Курской области якобы идет эвакуация местного населения.
Детальнее о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои - читайте в материале РБК-Украина.
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