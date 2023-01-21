У Курській області РФ повідомили про чергову "бавовну": що відомо

Фото: в Курській області РФ повідомили про чергові "бавовни" (Getty Images)

Влада Курської області РФ вранці 21 січня повідомила про обстріл мілкомбінату в селищі Тьоткіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора області Романа Старовойта.