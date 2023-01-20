У Бєлгородській області РФ знову голосно: є "прильоти"

Влада Бєлгородської області РФ 20 січня заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Галдкова.

"Наразі триває обстріл села Карабанове Валуйського міського округу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Снаряд потрапив до житлового будинку, через що почалася пожежа", - написав він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують кадри, де нібито були "прильоти".