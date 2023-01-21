ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках": что известно

Новина українською →
Курская область, Суббота 21 января 2023 11:42
В Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках": что известно Фото: в Курской области РФ сообщили об очередных "хлопках" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Курской области РФ утром 21 января сообщили об обстреле мелькомбината в поселке Теткино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора области Романа Старовойта.

По его словам, на территорию мелькомбината было якобы сброшено две гранаты. Пострадавших вследствие взрывов нет.

Старовойт уже успел обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины. При этом украинские военные эту информацию не подтверждают.

Напомним, вчера власти Белгородской области РФ заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа. Вследствие чего в одном из домов случился пожар.

Также 19 января в Белгородской области сообщали о "прилетах". Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область
NEWS
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина