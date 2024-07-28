У Курській області кажуть про атаку дронів, вибухи та пожежу на нафтобазі

Російський чиновник заявляв, що у регіоні сили та засоби ППО "приведені в готовність" на тлі небезпеки атаки безпілотників, та закликав жителів Курської області до "пильності".

Пізніше в мережі стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, начебто через збиття дронів на півдні та на південний схід від Курська.

Також у курських Telegram-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже "гучно".

Крім того, на тлі "відбиття" дронової атаки сталися щонайменше дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша - у Курському.

Між тим на Telegram-каналі Shot розповідають, що через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Як розповіли місцеві жителі, вночі вони чули "кілька потужних вибухів" у районі нафтобази.

"До цього було чутно характерний звук прольоту БПЛА, а після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення", - йдеться в публікації.

А от Mash повідомляє, що також вибух був у місті Суджа, а у Медвенському районі палає будинок.

Вибухи у Курській області

Нагадаємо, у цьому російському регіоні останнім часом доволі часто заявляють про атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок таких "нальотів" відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах в області.

Так, наприклад, вчора вночі у РФ поскаржилися на атаку дронів на Курські область, а також Брянську, де лунали Там лунали вибухи і начебто працювала ППО.

Перед тим, 24 липня, російська сторона також заявляла про масовану атаку безпілотників на Курськ та область.

16 липня у селищі Корєньово Курської області сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників. А за два дні до цього, 14 липня, Курську область нібито атакували дрони, й у місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.