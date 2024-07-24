Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників на Курськ та область

Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Курськ та область ввечері 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що протиповітряна оборона вже нібито збила 12 безпілотників у небі над Курськом.

Як повідомляють у мережі, у Курську лунають гучні вибухи. Місцеві жителі нібито виявили палаючі уламки дронів в Курському районі.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, 22 липня безпілотники атакували російське місто Ахтубінськ Астраханської області. Серед іншого, було зафіксовано "приліт" на території військової частини.

Того ж дня у російському місті Туапсе прогриміло близько п'яти вибухів з боку місцевої нафтобази.

Також Сили оборони України 23 липня завдали суттєвих пошкоджень російському парому "Славянин" в порту "Кавказ", що у Краснодарському краї.

До того ж вчора повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там лунали вибухи.

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