У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки

Інтернет-ресурси Курської області зазнали масової кібератаки. Багато російських сервісів вийшли з ладу та не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал влади Курської області.
"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. У результаті багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що наразі над проблемою працюють спеціалісти регіонального Міністерства цифрового розвитку та зв'язку та "докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів Адміністрації Курської області".
Водночас щодо того, чи є при цьому проблеми у цивільних громадян, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні вранці відеохостинг YouTube перестав відкриватися на гаджетах у користувачів у Росії. Найбільше скарг щодо ситуації надійшло з Москви.
Також напередодні у Росії фіксувались проблеми зі зняття готівки у банкоматах, що стало результатом кібератаки українських спецслужб.
Пізніше були атаковані популярні месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.
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