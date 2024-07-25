"Інтернет-апокаліпсис". Хакери ГУР продовжують атакувати цифрову інфраструктуру РФ

Кіберфахівці ГУР МОУ знову завдали масштабної атаки на російську цифрову інфраструктуру, яка використовувалась для підтримки військової агресії РФ проти України. На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляє джерело в ГУР МОУ, наразі під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема:

Альфа банк,

СебрБанк,

Райффайзен банк,

ВТБ Банк,

РСХБ Банк,

Росбанк,

Газпромбанк,

Т-Банк,

іБанк,

Прмсвязьбанк

Почта Банк

російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії "Авіто".

Водночас сьогодні ураженні також:

російська соцмережа VK,

месенжер Discord,

"Система швидких платежів "СБП",

Національна система платіжних карт "НСПК"

ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

За даними джерел, окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема й ВТБ визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону" та подолати її наслідки.

Тим часом онлайн-сервіси фінансових установ по всій країні вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками. Через це клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції.

Ситуацію для росіян також ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, які також атаковані українськими кіберфахівцями, зокрема

Білайну,

Мегафону,

МТС,

Теле2,

Ростелекому.

Як нині зазначають ворожі ЗМІ, хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару.

Повідомляється також, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі по всій території РФ.

В окремих російських медіа називають нинішні події "інтернет-апокаліпсисом" і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.

За даними джерел в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.