У росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР, - джерела

У Росії фіксуються проблеми зі зняття готівки у банкоматах. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, атака кіберфахівців ГУР на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Також заблоковано роботу брокерського застосунку "Т-інвестиції". 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.