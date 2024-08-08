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Росіяни скаржаться на відсутність доступу до YouTube: найбільше страждає Москва

Україна, Четвер 08 серпня 2024 12:20
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Росіяни скаржаться на відсутність доступу до YouTube: найбільше страждає Москва Фото: в Росії не працює YouTube (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні вранці відеохостинг YouTube перестав відкриватися на комп'ютерах і мобільних пристроях у користувачів у Росії. Найбільше скарг щодо ситуації надійшло з Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

Як зазначає видання, згідно з даними російського сервера до 11.20 за місцевим часом надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу хостингу. Найбільше скарг надійшло із Москви, які склали 21% від загальної кількості.

"Згідно з коментарями на сайтах із моніторингу працездатності онлайн-сервісів, відеохостинг перестав завантажуватися, через що користувачі не можуть дивитися відео або залишати коментарі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у росіян відео не завантажуються в мобільному застосунку YouTube на Android в оператора МТС, хоча 7 серпня ролики показували без обмежень.

За даними видання з матеріалів ще одного сервісу, збій у YouTube не торкнувся інших країн.

Водночас у повідомленні наголошують, що у Росії останні тижні спостерігалися перебої в роботі YouTube. Джерело видання на телекомунікаційному ринку говорило, що це пов'язано з рішенням влади уповільнити роботу відеохостингу.

Нещодавні збої роботи сервісів та застосунків в РФ

Нагадаємо, напередодні у Росії фіксувались проблеми зі зняття готівки у банкоматах.

Пізніше були атаковані популярні месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

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