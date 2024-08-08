В Курской области интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке

Проблемы с серверами и соцсетями в РФ

Напомним, сегодня утром видеохостинг YouTube перестал открываться на гаджетах у пользователей России. Больше жалоб о ситуации поступило из Москвы.

Также накануне в России фиксировались проблемы по снятию наличных денег в банкоматах, что стало результатом кибератаки украинских спецслужб.

Позже были атакованы популярные мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

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