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В Курской области интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке

Фото: массовая кибератака на Курскую область (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Интернет-ресурсы Курской области подверглись массовой кибератаке. Многие российские сервисы вышли из строя и не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал властей Курской области.

"Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаки. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что сейчас над проблемой работают специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи и "прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области".

Вместе с тем, есть ли при этом проблемы у гражданских граждан, пока не сообщается.

Проблемы с серверами и соцсетями в РФ

Напомним, сегодня утром видеохостинг YouTube перестал открываться на гаджетах у пользователей России. Больше жалоб о ситуации поступило из Москвы.

Также накануне в России фиксировались проблемы по снятию наличных денег в банкоматах, что стало результатом кибератаки украинских спецслужб.

Позже были атакованы популярные мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

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Курская областьКибератака