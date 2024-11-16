У Курській області і біля Куп'янська активізуються бої, - естонська розвідка

"Наступного тижня, ймовірно, відбудеться активізація бойових дій в районах Курська та Куп'янська. У районі Курахового зберігається вже існуючий дуже високий бойовий темп", - сказав він.

Естонський розвідник додав, що контингент російських військ у Курській області постійно збільшується. За даними українських військових, у регіоні перебуває близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч - північнокорейські солдати.

"Можна сказати, що така велика кількість військ і можлива концентрація в прикордонних районах виражає бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці. Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або найпізніше у січні 2025 року", - заявив Ківісельг.

За словами керівника розвідцентру, у листопаді, ймовірно, побільшає кількість атак дронів.

"Цілком ймовірно, що Російська Федерація збільшить свої атаки на критичну інфраструктуру України БПЛА, перш за все до приходу зими. Ми також побачили це в статистичному сенсі, що якщо у вересні було близько 1200 БПЛА, то в жовтні було вже 2000, у листопаді можна очікувати, що ця цифра зросте ще більше", - зазначив Ківісельг.