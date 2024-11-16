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В Курской области и возле Купянска активизируются бои, - эстонская разведка

Фото: глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг (err ee)
Автор: Наталья Юрченко

В Курской области и в районе Купянска активизируются боевые действия. В ноябре также прогнозируется увеличение атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу разведывательного центра Сил обороны Эстонии Анта Кивисельга, которого цитирует ERR.

"На следующей неделе, вероятно, произойдет активизация боевых действий в районах Курска и Купянска. В районе Курахово сохраняется уже существующий очень высокий боевой темп", - сказал он.

Эстонский разведчик добавил, что контингент российских войск в Курской области постоянно растет. По данным украинских военных, в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч - северокорейские солдаты.

"Можно сказать, что такое большое количество войск и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или самое позднее в январе 2025 года", - заявил Кивисельг.

По словам руководителя разведцентра, в ноябре, вероятно, станет больше атак дронов.

"По всей вероятности, что Российская Федерация увеличит свои атаки на критическую инфраструктуру Украины БПЛА, прежде всего до прихода зимы. Мы также увидели это в статистическом смысле, что если в сентябре было около 1200 БПЛА, то в октябре было уже 2000, в ноябре можно ожидать, что эта цифра вырастет еще больше", - отметил Кивисельг.

 

Ситуация на фронте

Напомним, россияне активизировались в районе Купянска Харьковской области. Недавно Силы обороны Украины отразили большую атаку врага на Купянск.

Однако самым горячим участком фронта остается Кураховское направление.

Кроме того, российские войска снова пошли в наступление в Курской области. Враг привлекает к боям северокорейских военных. По словам главы МИД Украины, КНДР в обмен на отправку войск в Россию хочет получить военные технологии.

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