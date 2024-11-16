В Курской области и возле Купянска активизируются бои, - эстонская разведка

"На следующей неделе, вероятно, произойдет активизация боевых действий в районах Курска и Купянска. В районе Курахово сохраняется уже существующий очень высокий боевой темп", - сказал он.

Эстонский разведчик добавил, что контингент российских войск в Курской области постоянно растет. По данным украинских военных, в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч - северокорейские солдаты.

"Можно сказать, что такое большое количество войск и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или самое позднее в январе 2025 года", - заявил Кивисельг.

По словам руководителя разведцентра, в ноябре, вероятно, станет больше атак дронов.

"По всей вероятности, что Российская Федерация увеличит свои атаки на критическую инфраструктуру Украины БПЛА, прежде всего до прихода зимы. Мы также увидели это в статистическом смысле, что если в сентябре было около 1200 БПЛА, то в октябре было уже 2000, в ноябре можно ожидать, что эта цифра вырастет еще больше", - отметил Кивисельг.