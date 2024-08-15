Курський комендант. Що відомо про генерала Москальова, який очолив комендатуру в РФ

Едуард Москальов - генерал-майор ЗСУ та учасник російсько-української війни

У 2012 році Москальов очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ. А вже з 15 березня до 20 червня 2022 року обіймав посаду командувача Об’єднаних сил.

Від червня 2022 року Москальов був командиром оперативно-тактичного угруповання військ на східному фронті.

Станом на 2023 рік був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Також президент Володимир Зеленський нагородив Москальова орденом Богдана Хмельницького II ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Що відбувається у Курській області

З вівторка, 6 серпня, Збройні сили України почали спецоперацію у Курській області, росії. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський 12 серпня.

За словами головкома Сирського, станом на ранок 15 серпня ЗСУ взяли під контроль вже 82 населені пункти. Також бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області, серед яких - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

Також ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

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