Курська операція зменшила кількість російської артилерії на Донбасі, - Зеленський

За словами Зеленського, він не може розкрити всі деталі того, що відбувається на фронті. Ситуація там все ще складна

"Однак останній тиждень потрошку вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський. Бо є різні напрямки, є різні виклики", - сказав він.

Президент зауважив, що ситуація на фронті в Україні та операція в Курській області - це пов'язані речі.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровському напрямку до початку Курської операції був 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ми ще не вирівнялися, нам потрібно більше, чим у росіян, якщо ми хочемо зупинити та відновити наше положення. Проте, 1 до 12 - це складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх. Успіх тієї частини операції, яка зветься Курськ", - підкреслив Зеленський.