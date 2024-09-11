Осінь на фронті. Ворог вперся в Покровськ, але сил для наступу вистачить ще на 2-3 тижні

РФ продовжує масовані атаки в бік Покровська, намагаючись просунутися. Але як на цьому напрямку, так і загалом на сході можливості ворога вести саме потужні наступальні дії можуть вичерпатись до кінця цього місяця, крім того, посприяє зменшенню активних дій і погода.

Детальніше про це та чого очікувати далі на фронті - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Головний напрямок - Покровськ: що робить ворог

Найактивнішим напрямком східного фронту як і раніше залишається Покровський. Втім, там, за словами головкома Олександра Сирського, ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ.

"(На Покровськ - ред.) противник буде лізти і продовжує. Ми кажемо про те, що отакі масовані атаки вони продовжуються, але ми залучили резерви і таким чином ми ворога щонайменше призупинили і думаю, що ми його зупинимо", - сказав в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він пояснив, що залучати резерви раніше не було сенсу. Бо вони підключаються не на початку ворожої операції й не всередині, а коли вона начебто вже підходить до завершальної фази.

"Тому коли дійшло до певної межі і ворог вже був впевнений, що все відбувається як він планував, то ми підключили резерви. Ми це бачили і по місту Нью-Йорк тощо", - зазначив Гетьман.

За його словами, зараз окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні, зокрема на Вугледарському напрямку, а по великому рахунку по всій лінії фронту. Навіть, за словами Гетьмана на Куп'янсько-Лиманському напрямку є певне загострення. Але навряд чи росіяни отримають можливість просунутися.

"І тут багато ще залежить від того наскільки швидко ми можемо переміщувати наші резерви, даючи відсіч ворогу, бо він починає маневрувати. Простіше кажучи, він вперся в Покровськ. Розуміючи, що нічого там доброго для нього не буде, він шукає шпарину де можна пролізти. Думаю, що пошукає-пошукає й заспокоїться", - вважає експерт.

Скільки ще війська РФ можуть наступати

За його словами, українські і міжнародні аналізи свідчать, що можливості у росіян робити такі потужні наступальні дії є до кінця цього місяця (як у весняно-літню кампанію). Тобто за 2-3 тижні цей наступ РФ може вичерпатися.

"Бо нема в армій у світі й взагалі такої можливості атакувати, робити наступальні дії довготривало, там рік, два, чи три. Такого не може бути. Тому що наступальні дії - це ретельна підготовка. Це все прописується. І все що вони прописали й підготували у них закінчується", - каже Гетьман

Він припустив, що взагалі певний час буде позиційна війна або окупантам доведеться переходити в оборону.

"Вони самі це чудово розуміють, тому позаду себе, де проводять наступальні дії, вже будують фортифікації, розуміючи що буде контрудар у відповідь", - пояснює Гетьман.

Як вплине осіння погода на фронт

Експерт також наголосив, що на фронт в Україні впливатиме осіння погода. І хоча, за його словами, дощі й багнюка бойових дій не зупинять, але активні дії по суходолу вони все ж мають зупинити.

Тобто мова йде про два пов'язані фактори. По-перше, виснаження можливостей агресора, бо не може армія нескінченно наступати. По-друге - це саме вплив погодних умов. Оскільки варто розуміти, що дощі та багнюка у польових умовах ускладнюватимуть пересування.

"Спробуйте проїхати на чому завгодно та навіть пішки пройти по копаному. І одразу стане зрозуміло, що щось таке активне робити у ворога не буде можливості. Після дощів там навіть гусенична техніка не проїде, не тільки колісна", - додав Гетьман.