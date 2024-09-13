Курская операция уменьшила количество российской артиллерии на Донбассе, - Зеленский

По словам Зеленского, он не может раскрыть все детали того, что происходит на фронте. Ситуация там все еще сложная

"Однако последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском. Потому что есть разные направления, есть разные вызовы", - сказал он.

Президент отметил, что ситуация на фронте в Украине и операция в Курской области - это связанные вещи.

"Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровском направлении до начала Курской операции был 1 к 12. Сегодня - 1 к 2,5. Мы понимаем, что мы еще не выровнялись, нам нужно больше, чем у россиян, если мы хотим остановить и восстановить наше положение. Тем не менее, 1 к 12 - это сложнее, чем 1 к 2,5. Я считаю, что это успех. Успех той части операции, которая называется Курск", - подчеркнул Зеленский.