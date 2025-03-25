Курська операція та успіхи ЗСУ: Сирський доповів Зеленському про фронт
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
За його словами, Сирський доповів про ситуацію на фронті, а також про хід Курської операції.
"Вдячний усім підрозділам за стійкість. Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті. Дякую вам, воїни. Нам потрібні сильні позиції України в цьому - в усьому, починаючи з поля бою. Дипломатія теж потрібна сильною", - сказав Зеленський.
Ситуація в Курській області
У серпні минулого року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.
Як зазначав Генштаб ЗСУ, за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. Також Росія долучила солдатів КНДР до боїв у Курській області.
Однак на початку лютого РФ почала активно використовувати північнокорейські підрозділи для боїв у Курській області, що призвело до загострення ситуації на початку березня.
За словами росіян, українські військові нібито перебувають в оточенні, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.
Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі РБК-Україна розповів, що ситуація у Курській області залишається важкою. Росіяни підтягнули резерви та солдатів КНДР для наступу на ЗСУ.
Сьогодні ж ЗСУ завдали точного удару по місцю зосередження сил противника в Курській області. У результаті атаки було знищено десятки російських окупантів.
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