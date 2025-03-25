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Курская операция и успехи ВСУ: Сырский доложил Зеленскому о фронте

Вторник 25 марта 2025 21:52
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Курская операция и успехи ВСУ: Сырский доложил Зеленскому о фронте Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

По его словам, Сырский доложил о ситуации на фронте, а также о ходе Курской операции.

"Благодарен всем подразделениям за стойкость. В эти дни сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте. Спасибо вам, воины. Нам нужны сильные позиции Украины в этом - во всем, начиная с поля боя. Дипломатия тоже нужна сильной", - сказал Зеленский.

Ситуация в Курской области

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

Как отмечал Генштаб ВСУ, за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Также Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области.

Однако в начале февраля РФ начала активно использовать северокорейские подразделения для боев в Курской области, что привело к обострению ситуации в начале марта.

По словам россиян, украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что ситуация в Курской области остается тяжелой. Россияне подтянули резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ.

Сегодня же ВСУ нанесли точный удар по месту сосредоточения сил противника в Курской области. В результате атаки были уничтожены десятки российских оккупантов.

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