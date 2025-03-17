Костенко про наступ РФ у Курській області: це політична операція для тиску на перемовини

Ситуація у Курській області залишається важкою. Росіяни підтягнули резерви та солдатів КНДР для наступу на ЗСУ.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Для них це вже політичне питання, вони кидають все туди, вони змінили свої пріоритети. Донедавна для них пріоритет був схід нашої країни, загарбати більше землі, до того як пройде інавгурація", - розповів Костенко.

За його словами, наразі у Кремлі бачать, що вже ведуться певні перемовини щодо миру. І саме тому російський диктатор Володимир Путін застосовує всі сили для того, щоб "виштовхати" ЗСУ з Курської області.

"Це така політична операція з їх сторони, щоб закріпити за собою більше можливості торгуватися в тих перемовинах, які можливо будуть. Ситуація складна, складнощі вносить погода, там реально зараз таке розпуття, яке змушує нас привязуватися до логістичних шляхів, які противник контролює", - сказав Костенко.

Він зауважив, що українські військові у Курській області у досить складних умовах роблять все, щоб залишити хоч якийсь плацдарм на території РФ, як таку буферну зону, щоб Росія не могла обстрілювати Україну.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у серпні 2024 року Сили оборони України почали Курську операцію. Тоді під контроль ЗСУ було взято близько 100 населених пунктів і створено буферну зону.

Українське командування заявляло, що Курська операція стала превентивним кроком, щоб запобігти наступу Росії на півночі України. Однак наприкінці року росіяни почали залучати північнокорейські війська до боїв у регіоні. А на початку лютого було посилено їх наступ, щоб витиснути ЗСУ з регіону.

На початку березня цього року ситуація в області загострилась. Росіяни заявили про нібито оточення українських військ, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.