Курськ може стати початком кінця для Путіна в 2025, - The Telegraph

За даними видання, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів.

Зокрема, нещодавно Путін заявив, що до Різдва поверне собі землі Росії в Курській області. Однак новий наступ ЗСУ у регіоні виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі.

Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, вважає автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон.

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", - сказано у публікації.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, у серпні цього року ЗСУ розпочали наступ у Курській області. Станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Днями ж стало відомо, що Сили оборони атакували росіян в Курській області відразу на кількох напрямках.